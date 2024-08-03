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В Нижнем Тагиле снесли часть пятиэтажки, где произошел взрыв

В Нижнем Тагиле сегодня утром строительная техника снесла часть пятиэтажного дома на улице Сибирской, 81, где случился взрыв.

На кадрах, которые публикует «Четвертый канал», видно, как кран при помощи гидромолота рушит остатки здания.

Как сообщалось ранее, специалисты МЧС уже разобрали остатки одного из подъездов, поврежденного в результате взрыва.

Во время поисково-спасательной операции из-под завалов были извлечены тела десяти человек. Пять из них — дети. При крушении пострадал 21 человек, среди них 10 детей. В больницах остаются одиннадцать пострадавших, в том числе пять детей.

В связи с трагическими событиями в Нижнем Тагиле 3 августа было объявлено днем траура.