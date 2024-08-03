Бухгалтер нескольких детсадов похитила 53 миллиона в Павлодаре

По аналогичной схеме с сентября 2023 года по май 2024 года подсудимая, являясь бухгалтером в КГКП «Ясли-сад № 7 Павлодара» похитила более пяти миллионов тенге. В период с декабря 2023 года по май 2024 года этот же бухгалтер, удаленно работая в КГКП «Ясли-сад “Қызғалдақ” района Аққулы, похитила более семи миллионов тенге.