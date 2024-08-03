Бухгалтер нескольких детсадов похитила 53 миллиона в Павлодаре

Следствием установлено, что с января 2022 года по март 2024 года подсудимая, являясь бухгалтером в КГКП «Ясли-сад № 4 Павлодар», вместе с завхозом похитили 41 миллион бюджетных средств.
Схема была простая: бухгалтер составляла поддельные расчетно-платежные ведомости, а деньги перечисляла на свой банковский счет и счет завхоза того-же ясли-сада.
По аналогичной схеме с сентября 2023 года по май 2024 года подсудимая, являясь бухгалтером в КГКП «Ясли-сад № 7 Павлодара» похитила более пяти миллионов тенге. В период с декабря 2023 года по май 2024 года этот же бухгалтер, удаленно работая в КГКП «Ясли-сад “Қызғалдақ” района Аққулы, похитила более семи миллионов тенге.
Обе женщины — и бухгалтер, и завхоз предстали пред судом. Прокурор просил назначить обеим подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Подсудимые вину признали, раскаялись просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Судом с учетом смягчающих обстоятельств — полное признание вины, чистосердечное раскаяние, положительной характеристики, частичного возмещения причиненного ущерба, наличие на иждивении у подсудимого бухгалтера пятерых малолетних детей, подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Также уже бывшему бухгалтеру пять лет запрещено заниматься бухгалтерской деятельностью в государственных организациях. Бывшему завхозу также пять лет запрещено занимать должности в государственных организациях, связанных с материальной ответственностью.