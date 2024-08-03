МЧС подтвердило гибель пяти детей при обрушении дома в Нижнем Тагиле

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. МЧС России подтвердило, что из 10 погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле 5 — это дети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили, что в числе погибших пять детей. Поисково-спасательная операция завершена, эту информацию также подтвердили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Специалистами МЧС России из-под обломков были спасены 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, в результате трагедии погибли 10 человек, включая 5 детей», — сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что за время операции, продолжавшейся более двух суток, к ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены более 550 человек личного состава и 74 единицы техники. Спасатели работали круглосуточно, используя девять кинологических расчетов, инженерную технику и тяжелую технику для демонтажа разрушенных конструкций. «Всего было вывезено 2 496 тонн обломков», — добавили в ведомстве.
По состоянию на утро 3 августа в пункте временного размещения проживают 21 человек, в том числе 4 ребенка. 171 человек, в том числе 31 ребенок, размещены у родственников и знакомых. Психологи МЧС России оказали помощь в 24 случаях, проведя 9 индивидуальных, 11 групповых и 4 информационных беседы. На телефон горячей линии поступило 88 обращений граждан.