МЧС подтвердило гибель пяти детей при обрушении дома в Нижнем Тагиле

В МЧС добавили, что за время операции, продолжавшейся более двух суток, к ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены более 550 человек личного состава и 74 единицы техники. Спасатели работали круглосуточно, используя девять кинологических расчетов, инженерную технику и тяжелую технику для демонтажа разрушенных конструкций. «Всего было вывезено 2 496 тонн обломков», — добавили в ведомстве.