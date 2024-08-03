При обрушении дома в Нижнем Тагиле погибли 10 человек, еще 16 госпитализированы. Среди погибших пятеро детей, еще несколько малышей находятся в тяжелом состоянии в больницах. Известно, что в доме на Сибирской погибли четыре девочки и 7-летний мальчик.
— В пункте временного размещения — 21 человек, в том числе 4 ребенка. Еще 171 человек, из них 31 ребенок, находятся у родственников, — сообщили в МЧС России.
В течение недели будет проведена экспертиза, которая установит, нужно ли полностью сносить дом. Уральцы, потерявшие жилье, получат от правительства региона по 500 тысяч рублей.
3 августа объявлено днем траура в Нижнем Тагиле. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
На месте работали более 550 специалистов и 74 единицы техники. В поисках были задействованы 9 кинологических расчетов. Всего вывезено почти 2 500 тонн обломков строительных конструкций и мусора.
Вечером 2 августа из-под завалов достали тело 16-летней Алены. Среди погибших также оказалась 12-летняя Камилла.