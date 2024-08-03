При обрушении дома в Нижнем Тагиле погибли 10 человек, еще 16 госпитализированы. Среди погибших пятеро детей, еще несколько малышей находятся в тяжелом состоянии в больницах. Известно, что в доме на Сибирской погибли четыре девочки и 7-летний мальчик.