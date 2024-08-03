Шестилетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Темиртау

«Ребёнка с травмами госпитализировали в больницу», — говорится в сообщении.
Спасатели просят казахстанских родителей не оставлять детей без присмотра; окна квартир, где есть дети, оборудовать специальными защитными устройствами; заблокировать оконные ручки, чтобы ребёнок не смог открыть её самостоятельно.
«Никогда не используйте противомоскитные сетки — дети прислоняются к ним и падают вместе с ними. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не смог залезть на подоконник», — предупреждают спасатели.