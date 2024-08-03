В Башкирии задержали мужчину, который устроил разборки с пистолетом. Мужчина выстрелил в незнакомца из незарегистрированного оружия.
Как сообщают в МВД по РБ, 32-летний житель Стерлитамака был доставлен в больницу с огнестрельным ранением. По предварительным данным, он курил на улице, когда его задел проезжающий автомобиль. Из автомобиля вышли двое парней, с которыми он вступил в конфликт, переросший в драку. Во время драки один из парней достал пистолет и выстрелил в живот потерпевшему. Они посадили его в автомобиль и отвезли в больницу, а затем скрылись.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 37-летнего жителя деревни Карасевка, который признал свою вину. Мужчина заявил, что нашел пистолет в лесу.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью и незаконного хранения огнестрельного оружия. Также было установлено, что изъятый пистолет был переделан под боевой. По факту незаконной переделки огнестрельного оружия также было возбуждено уголовное дело, но в в отношении неустановленного лица.