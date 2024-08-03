Мошенник похитил 27 миллионов сумов с карты жителя Ташкента при помощи фишинговой ссылки

По данным Центра кибербезопасности, 34-летний житель Сурхандарьинской области откликался на объявления пользователей через мессенджер Telegram. Вводя людей в заблуждение, что он якобы хочет что-то купить, мошенник рассылал людям ссылки, куда они вводили данные своих банковских карт. Таким образом, он подключился и к банковскому мобильному приложению жителя Ташкента и перевел с его счета 27 миллионов сумов на свою карту.
По данному факту в отношении мошенника возбуждено уголовное дело по статье 169 (Кража) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Справочно. Фишинговая ссылка — это линк, размещенный злоумышленниками, который используют для получения конфиденциальной информации пользователей. Такую ссылку на мошеннический сайт целенаправленно маскируют под стандартную, чтобы посетитель считал, что перешел на известный трастовый ресурс. При этом пользователь самостоятельно заполняет необходимые формы, предоставляя мошенникам личные финансовые данные.