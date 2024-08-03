Мошенник похитил 27 миллионов сумов с карты жителя Ташкента при помощи фишинговой ссылки

По данным Центра кибербезопасности, 34-летний житель Сурхандарьинской области откликался на объявления пользователей через мессенджер Telegram. Вводя людей в заблуждение, что он якобы хочет что-то купить, мошенник рассылал людям ссылки, куда они вводили данные своих банковских карт. Таким образом, он подключился и к банковскому мобильному приложению жителя Ташкента и перевел с его счета 27 миллионов сумов на свою карту.