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На минчанке вспыхнуло платье — она в больнице с ожогами

Одежда загорелась на пенсионерке одного из многоквартирных домов на ул. Байкальской вечером 2 августа, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на МЧС.

По информации спасателей, женщина находилась возле работающей газовой плиты — тогда на горожанке и загорелось платье. Ее осмотрели прибывшие медики, потребовалась госпитализация. У пострадавшей ожоги разной степени 22% тела.

В соответствии с правилами безопасного пользования плитами, пламя из газовой горелки должно исходить из всех ее отверстий, но не выбиваться из-под посуды. Нельзя оставлять кухонные плиты без присмотра во время их работы, пользоваться ими, когда вентиляция в помещении неисправна, а форточка закрыта. Недопустимо также класть возле плиты и в духовку предметы, которые легко воспламеняются, в частности бумагу, тряпки и т. п. Запрещается зажигать горелки, чтобы высушить над ними белье или обогреть помещение.

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