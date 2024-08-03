На минчанке вспыхнуло платье — она в больнице с ожогами

В соответствии с правилами безопасного пользования плитами, пламя из газовой горелки должно исходить из всех ее отверстий, но не выбиваться из-под посуды. Нельзя оставлять кухонные плиты без присмотра во время их работы, пользоваться ими, когда вентиляция в помещении неисправна, а форточка закрыта. Недопустимо также класть возле плиты и в духовку предметы, которые легко воспламеняются, в частности бумагу, тряпки и т. п. Запрещается зажигать горелки, чтобы высушить над ними белье или обогреть помещение.