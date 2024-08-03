На минчанке вспыхнуло платье — она в больнице с ожогами

По информации спасателей, женщина находилась возле работающей газовой плиты — тогда на горожанке и загорелось платье. Ее осмотрели прибывшие медики, потребовалась госпитализация. У пострадавшей ожоги разной степени 22% тела.
В соответствии с правилами безопасного пользования плитами, пламя из газовой горелки должно исходить из всех ее отверстий, но не выбиваться из-под посуды. Нельзя оставлять кухонные плиты без присмотра во время их работы, пользоваться ими, когда вентиляция в помещении неисправна, а форточка закрыта. Недопустимо также класть возле плиты и в духовку предметы, которые легко воспламеняются, в частности бумагу, тряпки