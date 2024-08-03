Три экспертизы проверят возможность проживания в доме в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Три независимые экспертизы проверят возможность проживания в доме в Нижнем Тагиле после частичного обрушения, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Соответствующее видео с совещания опубликовал департамент информационной политики региона.
«Заказали три независимые экспертизы, чтобы удостовериться в том, что часть оставшегося дома пригодна или не пригодна для проживания», — сказал Куйвашев.
Глава региона отметил, что детальная экспертиза будет длиться около двух недель, после чего он вновь встретится с жителями пострадавшей многоэтажки.
Как добавили в мэрии, поврежденный дом будет обследовать независимая специализированная организация — Архитектурно-строительный центр Центра сопровождения деятельности УрФУ. По результатам обследования будет проведено заседание межведомственной комиссии, на котором примут решение о дальнейшей судьбе здания.
«Рабочие снесли левую часть дома. Разбор завалов продолжается. О дальнейшей судьбе здания проинформирую позже», — написал в субботу глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.
По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять — дети. Третьего августа объявлен днем траура.