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В аварии на ЕКАД пострадали шесть человек, в том числе двое детей

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии на ЕКАД, в которой пострадали шесть человек. В том числе и двое детей. Столкновение произошло 3 августа около 00:20 часов на 44 километре.

Источник: УГИБДД по Свердловской области

Водитель фуры Mercedes спровоцировал столкновение пяти автомобилей. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущие Тойота«, “Мицубиси”, “Ладу” и “Фав”. Виновник аварии признался, что был уставший, так как ехал из Казани.

— В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек, двое из которых дети: водитель и три пассажира «Тойоты», еще двое пострадавших из «Мицубиси», — отметили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Прокуратура организовала проверку.

— Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято органом предварительного следствия по результатам доследственной проверки, — сообщили в ведомстве.