В аварии на ЕКАД пострадали шесть человек, в том числе двое детей

Водитель фуры Mercedes спровоцировал столкновение пяти автомобилей. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущие Тойота«, “Мицубиси”, “Ладу” и “Фав”. Виновник аварии признался, что был уставший, так как ехал из Казани.
— В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек, двое из которых дети: водитель и три пассажира «Тойоты», еще двое пострадавших из «Мицубиси», — отметили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Прокуратура организовала проверку.
— Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято органом предварительного следствия по результатам доследственной проверки, — сообщили в ведомстве.