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«Повелся на легкие деньги»: омич решил заняться инвестициями, наткнулся на мошенников и потерял все свои деньги

Омич «инвестировал» в мошенников 1,9 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Омич наткнулся в интернете на рекламу дохода от инвестиций и решил вложить все свои деньги. Через стороннее мобильное приложение он отдал мошенникам 1,9 млн рублей.

В интернете 32-летнего омича привлекла реклама инвестиций и он перешел по ссылке на биржевую платформу, где он оставил свой номер телефона.

Вскоре мужчине позвонил «аналитик инвестиционной компании». Злоумышленник сказал ему скачать стороннее приложение для телефона, где потерпевший перевел личные и кредитные деньги под видом инвестирования. Общая сумма «инвестиций» составила 1,9 млн рублей.

Омич понял, что стал жертвой мошенников, когда не смог вывести вложенные средства.

По факту мошенничества заведено уголовное дело. Полицейские устанавливают причастные к совершению преступления лица.