Свердловский губернатор заявил о расследовании причин обрушения дома в Нижнем Тагиле

Обрушение двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле произошло 1 августа около полудня. В городе — режим ЧС. Туда прилетела группировка МЧС из Москвы под руководством замглавы ведомства Ильи Денисова. На месте до поздней ночи работал губернатор Евгений Куйвашев и другие высокопоставленные представители власти и силовых ведомств. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, погибли 10 человек, из них 5 детей. В больницах остаются 11 человек, из них трое в тяжёлом состоянии. Власти Нижнего Тагила объявили 3 августа днем траура. Накануне у обрушившегося дома жители устроили стихийный мемориал.