Свердловский губернатор заявил о расследовании причин обрушения дома в Нижнем Тагиле

По его словам, следственные органы «через какой-то промежуток времени дадут квалифицированную оценку ситуации, которая произошла». Кроме следователей состояние дома будут оценивать подрядные организации, нанятые властями. Речь идет об оценке 4,5 и 6 подъездов.
«Там (у дома — прим. ЕАН) будет вестись круглосуточная охрана до момента, когда специализированные организации (их будет несколько). Они проведут детальную экспертизу о дальнейшей эксплуатации дома», — рассказал Евгений Куйвашев.
Присутствовавший на встрече полпред президента России в УрФО Владимир Якушев уточнил, что экспертиза оставшейся части дома займет две недели. На текущий момент известно, что без крова остался 171 человек. Жителей пострадавших трех подъездов расселят. Последствия обрушения планируется ликвидировать за три дня.
Губернатор отметил, что ему звонил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений. В завершении встречи Евгений Куйвашев пообещал ежемесячно приезжать в Нижний Тагил для встречи с жильцами пострадавшего дома.
«После завершения поисково-спасательной операции ведется работа по разрушению непригодной для проживания оставшейся части дома. Организована охрана оставшейся части с торца здания. Проведена встреча с жителями: определён порядок взаимодействия с администрацией города, правительством Свердловской области. Я сам буду ежемесячно приезжать и встречаться с людьми, отвечать на вопросы, которые жители будут задавать», — отметил глава региона.
После встречи с жителями Владимир Якушев, Евгений Куйвашев и начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибших.
Обрушение двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле произошло 1 августа около полудня. В городе — режим ЧС. Туда прилетела группировка МЧС из Москвы под руководством замглавы ведомства Ильи Денисова. На месте до поздней ночи работал губернатор Евгений Куйвашев и другие высокопоставленные представители власти и силовых ведомств. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, погибли 10 человек, из них 5 детей. В больницах остаются 11 человек, из них трое в тяжёлом состоянии. Власти Нижнего Тагила объявили 3 августа днем траура. Накануне у обрушившегося дома жители устроили стихийный мемориал.