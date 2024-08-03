В Башкирии сошедший оползень перекрыл дорогу

В ведомстве отметили, что оползень сошел из-за обильных дождей. Никто не пострадал.
Сейчас на месте происшествия находится оперативная группа ГУ МЧС по Башкирии. Начались работы по очистке дороги.
В Бурзянском районе сошедший оползень перекрыл дорогу между деревнями Байназарово и Мурадымово. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
В ведомстве отметили, что оползень сошел из-за обильных дождей. Никто не пострадал.
Сейчас на месте происшествия находится оперативная группа ГУ МЧС по Башкирии. Начались работы по очистке дороги.