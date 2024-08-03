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В Башкирии сошедший оползень перекрыл дорогу

В Бурзянском районе сошедший оползень перекрыл дорогу между деревнями Байназарово и Мурадымово. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Источник: пресс-служба МЧС Башкирии

В ведомстве отметили, что оползень сошел из-за обильных дождей. Никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия находится оперативная группа ГУ МЧС по Башкирии. Начались работы по очистке дороги.