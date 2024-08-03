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Девушка из Калининграда перевела мошенникам 7,5 млн рублей

24-летняя калининградка отправила 7,5 млн рублей на «безопасный счет».

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 24-летняя калининградка, она перевела преступникам 7,5 млн рублей на «безопасный счет». О случившемся сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейским девушка рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником «Госуслуг». Затем ей позвонил уже лжесотрудник Центробанка РФ и убедил ее перевести сбережения на указанный им счет.

Интересно, что большую часть суммы (6,5 млн рублей) девушка тут же взяла в кредит.

Заведено уголовное дело, мошенников ищут.