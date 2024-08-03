Из-за вспышки кишечной инфекции в Светлогорске закрыли детский лагерь «Огонёк»

Специалисты отобрали пробы воду, продуктов, а также обследовали сотрудников и детей. «В ходе эпидемиологического расследования установлены факты нарушения противоэпидемического режима в части непринятия необходимых мер по изоляции и отстранению из коллектива первых заболевших, что могло способствовать распространению инфекции», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.