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Власти увеличили выплаты за утрату имущества после взрыва в Нижнем Тагиле

Выплаты за полную утрату имущества для пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличены со 150 тыс. до 500 тыс. руб. Соответствующее решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Источник: Reuters

Компенсацию за утрату имущества получили уже 24 жителя дома, заявил начальник регионального ГУ МЧС Виктор Теряев. «По утраченному имуществу 24 выплаты произведены по 500 тыс. на каждого члена семьи», — рассказал министр на заседании комиссии по ликвидации ЧС (цитата по ТАСС).

1 августа в жилом доме в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа обрушились два подъезда. Поисково-спасательная операция заняла двое суток, возбуждено уголовное дело. Погибли десять человек, из них пятеро детей, пострадали 26 человек, из них 16 остаются в больницах. Сегодня, 3 августа, объявлено днем траура.

МЧС