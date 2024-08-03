Власти увеличили выплаты за утрату имущества после взрыва в Нижнем Тагиле

1 августа в жилом доме в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа обрушились два подъезда. Поисково-спасательная операция заняла двое суток, возбуждено уголовное дело. Погибли десять человек, из них пятеро детей, пострадали 26 человек, из них 16 остаются в больницах. Сегодня, 3 августа, объявлено днем траура.