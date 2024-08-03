Власти увеличили выплаты за утрату имущества после взрыва в Нижнем Тагиле

Компенсацию за утрату имущества получили уже 24 жителя дома, заявил начальник регионального ГУ МЧС Виктор Теряев. «По утраченному имуществу 24 выплаты произведены по 500 тыс. на каждого члена семьи», — рассказал министр на заседании комиссии по ликвидации ЧС (цитата по ТАСС).
1 августа в жилом доме в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа обрушились два подъезда. Поисково-спасательная операция заняла двое суток, возбуждено уголовное дело. Погибли десять человек, из них пятеро детей, пострадали 26 человек, из них 16 остаются в больницах. Сегодня, 3 августа, объявлено днем траура.