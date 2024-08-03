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Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова вышла из семейного предприятия

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывшая жена экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова Светлана больше не значится учредителем компании «Кристалл Девелопмент», гендиректором которой является отец экс-чиновника, выяснило РИА Новости на основе данных системы «БИР-Аналитик» и налоговой.

Источник: © РИА Новости

Вадим Иванов значится учредителем и гендиректором компании «Кристалл Девелопмент» с 2004 года. Также учредителем этой компании числилась Светлана Иванова. Так зовут бывшую жену экс-замминистра. Согласно данным системы, ее доля с 25 июля 2012 года по 29 июля 2024 года составляла 27,5%.

Основным видом деятельности компании является производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов.

В настоящее время, по данным «БИР-Аналитик», у компании только один учредитель — Вадим Иванов.

Согласно данным ЕГРЮЛ, изменение сведений о юридическом лице было зафиксировано 27 июля 2024 года.

Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.