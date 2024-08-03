Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова вышла из семейного предприятия

Вадим Иванов значится учредителем и гендиректором компании «Кристалл Девелопмент» с 2004 года. Также учредителем этой компании числилась Светлана Иванова. Так зовут бывшую жену экс-замминистра. Согласно данным системы, ее доля с 25 июля 2012 года по 29 июля 2024 года составляла 27,5%.