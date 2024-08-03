Трентон
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки дронов

В Морозовском районе в Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки БПЛА.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. Режим ЧС введен в Морозовском районе Ростовской области после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Ранее Голубев сообщал, что минувшей ночью территорию региона атаковали 55 украинских БПЛА, в результате атаки жертв и пострадавших нет.

«В Морозовском районе введен режим ЧС. С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой», — написал он.

Губернатор уточнил, что на данный момент зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях.

«Всем окажем помощь в восстановлении поврежденного имущества», — добавил он.