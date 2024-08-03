В Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки дронов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. Режим ЧС введен в Морозовском районе Ростовской области после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
Ранее Голубев сообщал, что минувшей ночью территорию региона атаковали 55 украинских БПЛА, в результате атаки жертв и пострадавших нет.
«В Морозовском районе введен режим ЧС. С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой», — написал он.
Губернатор уточнил, что на данный момент зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях.
«Всем окажем помощь в восстановлении поврежденного имущества», — добавил он.