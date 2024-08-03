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Грузовик вспыхнул на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

Огнеборцы потушили загоревшийся на трассе Алматы-Усть-Каменогорск большегруз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Источник: МЧС РК

ЧП произошло в Кербулакском районе области Жетысу. Загорелся моторный отсек грузовой автомашины.

«Огнеборцы ликвидировали горение за 27 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.

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