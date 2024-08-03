Казахстанка перевела 30 миллионов «майору КНБ»

«Позже ей позвонил “майор КНБ “и сообщил об открытии счета на ее имя и перечислении 1,5 млн тенге на имя ранее судимого и находящегося в розыске мужчины. Чтобы защитить свои счета, потерпевшая согласилась на сопровождение “сотрудника Национального банка”. Следуя ее инструкциям, испуганная женщина пошла в банк и сняла со своего депозитного счета 15 000 000 тенге, и на предложенный раннее реквизит перевела сумму свыше 5 миллионов тенге”.