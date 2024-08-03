В Крыму после травмирования чемпиона по боксу возбудили дело

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Спортсмен вместе с братом и тренером-катменом приехал в Феодосию на мастер-класс для юных боксеров. Инцидент произошел на набережной, когда молодые люди возвращались в отель после утренней пробежки. В драке Двали выбили глаз, травмы также получил его товарищ.