В Крыму после травмирования чемпиона по боксу возбудили дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Республике Крым по факту получения травм чемпионом России по боксу и его товарищем в результате драки в Феодосии. Задержаны двое подозреваемых, СК по региону ходатайствует о передаче дела в органы следствия. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Спортсмен вместе с братом и тренером-катменом приехал в Феодосию на мастер-класс для юных боксеров. Инцидент произошел на набережной, когда молодые люди возвращались в отель после утренней пробежки. В драке Двали выбили глаз, травмы также получил его товарищ.
«Следователи устанавливают обстоятельства драки в Феодосии, в результате которой чемпиону России по боксу и его товарищу причинены травмы. Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В. Н. Терентьев поручил руководителю следственного отдела по Феодосии Евгению Овчаренко выйти с ходатайством перед надзирающим прокурором о передаче уголовного дела, возбужденного органами дознания по ст. 213 УК РФ, в органы СК с целью всестороннего расследования, дачи оценки действиям двум задержанным местным жителям и иным участникам конфликта», — говорится в сообщении.
24-летний Дмитрий Двали — мастер спорта России международного класса, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы по боксу среди мужчин в весовой категории до 54 кг, чемпион мира среди военнослужащих, чемпион России, чемпион России среди молодежи до 22 лет.