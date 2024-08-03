Житель Башкирии до смерти избил возлюбленную и уснул рядом

Как сообщили в следкоме РБ, в конце июля в селе Мраково мужчина и женщина устроили застолье. Возлюбленные поругались, и ревнивец начал избивать даму сердца по голове и туловищу. После этого он положил ее на диван и уснул рядом. Ночью он проснулся из-за того, что женщине стало плохо. Тогда мужчина вызвал скорую помощь, но к тому времени она скончалась. Медики констатировали ее смерть.