Житель Башкирии до смерти избил возлюбленную и уснул рядом

Проснувшись через некоторое время, он вызвал ей скорую помощь, но уже было поздно.
Как сообщили в следкоме РБ, в конце июля в селе Мраково мужчина и женщина устроили застолье. Возлюбленные поругались, и ревнивец начал избивать даму сердца по голове и туловищу. После этого он положил ее на диван и уснул рядом. Ночью он проснулся из-за того, что женщине стало плохо. Тогда мужчина вызвал скорую помощь, но к тому времени она скончалась. Медики констатировали ее смерть.
В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему предъявили обвинение.
— Обвиняемый скрываться от следствия не стал, сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах случившегося, — прокомментировали в следственном комитете.
На время следствия его заключили под стражу.