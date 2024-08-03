Воронежский губернатор заявил об отсутствии пострадавших и повреждений на земле от сбитого БПЛА

Появились подробности по поводу ситуации со сбитым ночью в субботу, 3 августа, вражеским БПЛА. Их сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.
По данными, которыми располагает глава региона, беспилотник был сбит на подлете к Воронежской области. При этом никто не пострадал, повреждений на земле тоже нет.
Напомним, ранее в Министерстве обороны России рассказали, что в Воронежской области был сбит вражеский БПЛА. При этом соседние Белгородскую и Курскую ночью 3 августа атаковали 17 беспилотников. А Ростовскую область — и вовсе 36.