Бойцы ВС России уничтожили два полевых склада ВСУ

Об этом говорится в сводке ведомства.
«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 67-й и 115-й механизированных бригад ВСУ», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что противник потерял до 470 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину «Козак» и десять автомобилей.
Также уничтожены два полевых склада боеприпасов.
Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что Южная группировка ВС России улучшила тактическое положение.