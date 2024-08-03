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Бойцы ВС России уничтожили два полевых склада ВСУ

В российском Министерстве обороны заявили, что в зоне ответственности группировки «Запад» бойцы ВС России уничтожили два полевых склада ВСУ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 67-й и 115-й механизированных бригад ВСУ», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что противник потерял до 470 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину «Козак» и десять автомобилей.

Также уничтожены два полевых склада боеприпасов.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что Южная группировка ВС России улучшила тактическое положение.