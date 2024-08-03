Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взятки

Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. В отношении санитара, дававшего взятки, также возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере). Ему грозит аналогичное наказание.