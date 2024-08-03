Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взятки

Уголовное дело в отношении начальника Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы и заведующего одного из отделов учреждения было возбуждено в пятницу. Их подозревают в получении взяток в особо крупном размере. В ФСБ уточнили, что должностные лица бюро организовали незаконную схему личного обогащения.
«По ходатайству следствия начальник Севастопольского бюро СМЭ заключен под стражу. Его подчиненный, заведующий одного из отделов учреждения, отстранен от занимаемой должности», — сказано в сообщении.
В СК добавили, что еще один сотрудник — санитар отдела — подозревается в даче взятки руководству в особо крупном размере.
Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. В отношении санитара, дававшего взятки, также возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере). Ему грозит аналогичное наказание.