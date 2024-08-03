Москвичка избила сотрудницу аэропорта Сочи

Как сообщает «МВД медиа», в линейный отдел полиции была доставлена 34-летняя жительница столицы, которая напала на персонал.
Сообщается, что во время предполетного досмотра пассажирка отказалась снять ремень, о чем ее попросили сотрудники транспортной безопасности.
«Повела себя грубо и ударила работницу рукой по лицу», — говорится в публикации.
В отделе на гражданку составили протокол по КоАП — за нарушение требований в области транспортной безопасности. По факту избиения сотрудницы аэропорта проводится проверка, по итогам будет принято процессуальное решение.
Ранее стало известно о происшествии в московском Внуково, где опаздывавший на пересадку пассажир добежал до своего рейса по летному полю.