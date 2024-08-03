Задержаны двое сотрудников Центробанка России

По данным канала, речь идет о 36-летнем и 49-летнем инженерах одного из отделов Южного главного управления Центробанка РФ. Они в сговоре с другими лицами похитили почти 2000 пятитысячных купюр, которые должны были уничтожить специальной счетно-сортировальной машиной со шредером. Пропажу денег обнаружили в июле.