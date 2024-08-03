В Москве задержали мужчину с тигренком

В прокуратуре рассказали, что первый раз животное заметили неравнодушные жители района Раменки в продуктовом магазине. Они обратились в Межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы. «Некоторое время понадобилось чтобы установить “хозяина” тигренка. Когда он в очередной раз перевозил тигренка — был остановлен правоохранителями. Документов, подтверждающих законность владения животным, у мужчины не оказалось», — сказали в ведомстве.