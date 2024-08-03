В Москве задержали мужчину с тигренком

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы контролирует установление законности владения тигренком мужчиной, которого выявили без соответствующих документов на одной из улиц столицы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
В прокуратуре рассказали, что первый раз животное заметили неравнодушные жители района Раменки в продуктовом магазине. Они обратились в Межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы. «Некоторое время понадобилось чтобы установить “хозяина” тигренка. Когда он в очередной раз перевозил тигренка — был остановлен правоохранителями. Документов, подтверждающих законность владения животным, у мужчины не оказалось», — сказали в ведомстве.
В ближайшее время детеныш будет передан в центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды для дальнейшего обследования и содержания. «Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств приобретения, содержания и перевозки детеныша хищного млекопитающего», — сказали в ведомстве.
Тигр занесен в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).