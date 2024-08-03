Влюбленные в криминал: что стало с сибирскими Бонни и Клайдом, которые на две недели сбежали из-под конвоя

Лица этой пары осенью 2020 года в Иркутске видел едва ли не каждый. Несколько дней подряд фотографии коротко стриженного брюнета и его светловолосой спутницы не сходили с экранов телевизоров. Рядом, как правило, располагалась подпись: «Внимание! Розыск!». За информацию о криминальном дуэте даже назначили денежное вознаграждение. Преступление, которое совершили впоследствии прославившиеся на всю страну сибирские Бонни и Клайд, потрясало своей дерзостью -заключенные сбежали из-под конвоя во время следственного эксперимента!
Полная история влюбленных в криминал — в материале КП-Иркутск.
Иван (имя изменено — прим. ред.) был обычным парнем. Родился в Ангарске, получил образование психолога. Но по специальности работать не пошел и устроился промышленным альпинистом в одну из управляющих компаний Иркутска. Трудился исправно, а потому в 2013-м получил предложение о контракте, для которого нужно было оформить ИП, купить оборудование и найти команду. Требовались немалые деньги. Но где их взять? В банках 24-летнему парню отказывали в кредите из-за отсутствия официального трудоустройства.
Тогда Иван пошел к другу, чтобы попросить в долг, но и у того суммы не оказалось. Приятель решил выручить необычным предложением — вместе пойти на ограбление. Мол, опыт у него уже имеется, да и к тому же это несложно. Так, в декабре 2013 года молодой сибиряк решил рискнуть и ступить на кривую дорожку. К делу напарники подключили еще двоих мужчин.
Целью банды стал ювелирный магазин в торговом центре города Усолья-Сибирское, что в 77 километрах от столицы региона. Размахивая оружием перед продавцом, они заставили напуганную женщину отдать им выручку из кассы и забрали все украшения с витрин. Появившегося в павильоне охранника грабители начали обстреливать из пневматики, но тот успел скрыться и позвонить по номеру «02». Тем временем, беспредельщики скрылись во дворах, а затем умчались на автомобиле, прихватив «ювелирку» на 2,5 миллиона рублей.
Подельники были довольны собой. Особенно легкая нажива пришлась по душе Ивану. Но через месяц произошли задержания двух членов банды. Парень вместе с товарищем в страхе пустились в бега. При этом мать о долгом отсутствии 24-летний сын не предупредил. Спустя сутки она пошла в полицию с заявлением об исчезновении парня, а через месяц узнала — наследник не психолог и не альпинист, а подозреваемый в грабеже и разбое.
С Иваном тогда еще 18-летнюю Ирину (имя изменено-прим. ред.) познакомил тот самый друг, а заодно и сообщник. Встретилась будущая парочка у него в квартире.
— Я набрала кредитов на 200 тысяч рублей, а потом лишилась работы, — пересказывала Ирина на суде историю о том, как попала в банду. — Выплачивать долг было нечем. Семье начали названивать коллекторы. Из-за этого я начала ссориться с родителями ушла из дома.
Тогда мужчины начали уговаривать девушку вступить в их стройные ряды. Мол, это точно поможет поправить дела финансовые. Ей даже форму выдали — камуфляжную экипировку и нож. Первый налет на магазин прошел успешно. Автозаправки, ювелирки, почта, — пошло-поехало. А схема всегда одна: ворваться в магазин в масках, наставить на охрану или продавцов пистолет Макарова (его отобрали у одного из охранников в ограбленном магазине), уложить всех на пол, обчистить кассу и скрыться, не оставив следов. Отработанный до автоматизма план дал сбой единожды. Полиция вычислила машину, на которой скрылись преступники.
На запястьях приятеля Ирины и Ивана защелкнулись наручники, а их объявили в федеральный розыск. Они сбежали из города, направившись через всю страну — на юга. Более 5 тысяч километров преодолели на мотоцикле. Железного коня прикупили на похищенные деньги. Остальной путь — автостопом. Но образ жизни сибирские Бонни и Клайд менять не стали. Осенью 2016-го серия налетов на продуктовые магазины прогремела в Прикубанском районе Краснодара. Всего — 15 разбойных нападений. Долгое время полицейские были уверены, что орудуют двое мужчин, пока однажды Ирина не заговорила с кассиром. Это стало весомой зацепкой для сыщиков.
Пока оперативники шли по следу влюбленных, Ивану захотелось на по-настоящему стоящего дела. А именно ограбить банк в престижном районе Краснодара — Немецкой деревне. На кону было около 15 миллионов. Он несколько раз приходил туда под видом клиента, осматривался, изучал расположение камер. Но в последний момент его зазноба отказалась участвовать. То ли испугалась, то ли была не в духе.
Иван был не из робких, поэтому пошел один, но прокололся. «Гангстер» уже привычно ворвался в отделение с криками «Деньги на бочку!». Менеджер начала бросать пачки денег в его сумку, но резко нажала тревожную кнопку. Разъяренный преступник стукнул женщину рукояткой пистолета по голове и бросился наутек ни с чем.
Вскоре Бонни и Клайд были пойманы. В июне 2017 года они снимали квартиру и заметили, как во дворе ходит мужчина в форме и опрашивает жильцов. Напарники запаниковали и в тот же день съехали из квартиры, не оставив хозяину плату за аренду. Тот же пошел в дежурную часть, передал копию паспорта Ирины и описал внешность ее сожителя. Задержали парочку в очередном временном пристанище.
Так преступный дуэт вернули в Сибирь, где осудили и отправили в колонии. Ивану дали 11 лет лишения свободы, Ирине — 9. Как влюбленные оказались спустя два года после приговора вместе в многоэтажке Иркутска до сих пор остается вопросом. По неофициальной информации, мог вскрыться новый эпизод из их прошлого, из-за чего членов банды отвезли на следственный эксперимент. Те в свою очередь воспользовались невнимательностью конвоя и рванули на свободу. Побег попал на видео камеры наблюдения. Ролик стал хитом в соцсетях.
На кадрах видно, как из подъезда дома выходит босой (в сентябре-то в Сибири) мужчина в спортивном трико и футболке, за ним — девушка в зеленых брюках и серой кофте. Спустившись с лестницы и оглянувшись по сторонам, начинает, как ни в чем небывало, бежать по тротуару легкой трусцой.
Когда случившееся вскрылось, в Иркутске поднялась шумиха. Ориентировки с фотографиями особо опасных преступников висели в каждом дворе. Полицейские осматривали салоны общественного транспорта, на выезде из города останавливали автомобили. Но 31-летний Иван знал, что пока нужно залечь на дно. Вместе с 24-летней Ириной они раздобыли солнцезащитные очки, кепки и новую одежду, чтобы маскироваться.
Закончилась криминально-романтическая история 22 сентября — спустя две недели «догонялок». Клайд попался в садоводстве Ангарска.
— Мы с сыном и мужем привезли на наш старый участок доски, чтобы ремонтировать забор, — рассказывала тогда корреспонденту КП — Иркутск очевидица задержания. — Сын первым подошел к домику и увидел, что дверь сломана. Тут на порог выскочил незнакомец. Он брызнул в глаза сыну из перцового баллончика, а затем схватил его, приставил к горлу нож и начал кричать: «Отпустите нас, а то прирежу!».
По словам женщины, ее сыну удалось вырваться из объятий преступника. В этот момент подбежал муж, который палкой ударил беглеца по спине. Тот бросился наутек. Наблюдавшая всю эту картину со стороны подельница, бросилась за ним.
— Сын с мужем прыгнули в машину и поехали за беглецами, — продолжает женщина. — Я, что есть силы тоже побежала за машиной и на ходу вызывала полицию. Хорошо, что они не потеряли преступников из виду. Те пробежали заброшенный участок, свернули в поле за садоводством, где сын с мужем их и догнали. Я видела, как этот заключенный, поняв, что ему не убежать, специально подставился, чтобы поймали его, а не подельницу. Ее поймать не удалось.
По словам сибирячки, ее сын и муж удерживали Клайда до приезда полиции минут 10. Все это время тот умолял отпустить его. Причем делал это очень вежливо.
— Таким спокойным голосом говорил сыну: «Давай договоримся», — говорит женщина. — И добавлял: «Не бей, отпусти меня». Тут я поняла, что он настоящий психолог.
Ирина проходила в окрестностях Ангарска меньше суток. Буквально через час после задержания любимого, она попала на камеры видеонаблюдения в магазине. Закрыв лицо медицинской маской, она купила бутылку газировки, чтобы смочить горло после длительного забега.
— Полицейские увидели ее на городском кладбище, когда обследовали пригород Ангарска, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Она решила спрятаться именно на кладбище, потому что там немноголюдно. Сопротивления она не оказывала. Ее уже доставили в отдел полиции.
Осенью 2022 года суд поставил точку в деле банды из Иркутска. На скамье подсудимых оказались пять человек — четыре мужчины, в том числе Иван, который выступал главарем и одна девушка, Ирина. Организатору назначили 12 лет лишения свободы, трем соучастникам — от 8 лет 6 месяцев до 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Соучастнице — 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Но что стало со знаменитой парой преступников? Как сообщили корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области, главарь банды грабителей отбывает наказание в другом регионе. Его бывшая спутница находится на территории Приангарья. Поведение Бонни нельзя назвать прилежным.
— Несмотря на имеющуюся возможность трудоустройства в колонии, осужденная женщина отказывается работать. Отказ от работы является злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания, отрицательно влияющим на характеристику осужденного (п. 6 ст. 103 УИК РФ), — отмечают в пресс-службе ведомства.
Однако теоретически знаменитая преступница все же может встать на путь исправления и закончить отбывать срок раньше положенного:
— Любой осужденный к лишению свободы имеет право направить в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении, отбыв определенный срок наказания, — отмечают специалисты ФСИН. — Срок наступления такого права зависит от тяжести совершенного преступления. С учетом того, что женщина осуждена за совершение преступлений, относящихся к категориям тяжких и особо тяжких, обратиться с ходатайством на условно-досрочное освобождение она сможет только после отбытия не менее двух третей срока наказания. При рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, отношение осужденного к совершенному деянию и то, что осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, а также заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности его условно-досрочного освобождения.