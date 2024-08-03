Влюбленные в криминал: что стало с сибирскими Бонни и Клайдом, которые на две недели сбежали из-под конвоя

— Любой осужденный к лишению свободы имеет право направить в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении, отбыв определенный срок наказания, — отмечают специалисты ФСИН. — Срок наступления такого права зависит от тяжести совершенного преступления. С учетом того, что женщина осуждена за совершение преступлений, относящихся к категориям тяжких и особо тяжких, обратиться с ходатайством на условно-досрочное освобождение она сможет только после отбытия не менее двух третей срока наказания. При рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, отношение осужденного к совершенному деянию и то, что осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, а также заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности его условно-досрочного освобождения.