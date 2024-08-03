Опубликованы кадры избиения чемпиона России по боксу в Крыму

Как следует из записи, на спортсмена напала группа злоумышленников. Несколько человек стали наносить боксеру удары в лицо, через некоторое время Двали упал.
Когда его друг пытался оказать спортсмену помощь, хулиганы продолжили избивать ногами уже лежащего на асфальте боксера.
Telegram-канал Федерации бокса России сообщил, что ситуация с Дмитрием Двали находится под контролем. Пострадавший госпитализирован и проходит лечение.
Двали 23 года, он выступает в наилегчайшей и в легчайшей весовых категориях.
Конфликт произошел в Феодосии, сначала между оппонентами возник спор, затем боксера стали избивать.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Региональная прокуратура взяла на контроль ход расследования инцидента. В официальном канале МВД России в Telegram рассказали, что все участники инцидента установлены и доставлены в территориальный орган полиции.