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Опубликованы кадры избиения чемпиона России по боксу в Крыму

В распоряжение «Известий» 3 августа поступило видео избиения в Крыму несколькими мужчинами чемпиона России по боксу Дмитрия Двали.

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Как следует из записи, на спортсмена напала группа злоумышленников. Несколько человек стали наносить боксеру удары в лицо, через некоторое время Двали упал.

Когда его друг пытался оказать спортсмену помощь, хулиганы продолжили избивать ногами уже лежащего на асфальте боксера.

Telegram-канал Федерации бокса России сообщил, что ситуация с Дмитрием Двали находится под контролем. Пострадавший госпитализирован и проходит лечение.

Двали 23 года, он выступает в наилегчайшей и в легчайшей весовых категориях.

Конфликт произошел в Феодосии, сначала между оппонентами возник спор, затем боксера стали избивать.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Региональная прокуратура взяла на контроль ход расследования инцидента. В официальном канале МВД России в Telegram рассказали, что все участники инцидента установлены и доставлены в территориальный орган полиции.