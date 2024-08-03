Опубликованы кадры избиения чемпиона России по боксу в Крыму

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Региональная прокуратура взяла на контроль ход расследования инцидента. В официальном канале МВД России в Telegram рассказали, что все участники инцидента установлены и доставлены в территориальный орган полиции.