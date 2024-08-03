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Массовое ДТП с бетономешалкой произошло в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. Женщина пострадала в столкновении двух иномарок и бетономешалки в Севастополе. Об этом сообщили в городском УМВД России.

Массовое ДТП произошло в субботу около 11:00 на улице Индустриальной. Предварительно установлено, что виновником стал 53-летний водитель авто Nissan, который не убедился в безопасности своего маневра на перекрестке.

«На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги на главную он не уступил дорогу и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, который двигался по главной дороге, после чего Nissan столкнулся с автомобилем Peugeot, который также двигался по главной дороге», — рассказали подробности случившегося правоохранители.

В результате тройного столкновения пострадала 31-летняя пассажирка автомобиля Nissan — женщина доставлена в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

Накануне вечером на трассе «Таврида» случилось ДТП из-за выпавшей на проезжую часть бочки. В результате столкнулись две легковушки и грузовик, пострадал водитель одной из иномарок.