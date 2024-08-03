Массовое ДТП с бетономешалкой произошло в Севастополе

«На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги на главную он не уступил дорогу и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, который двигался по главной дороге, после чего Nissan столкнулся с автомобилем Peugeot, который также двигался по главной дороге», — рассказали подробности случившегося правоохранители.