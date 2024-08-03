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Пожарный вынес газовый баллон из горящего дома в Астане

Пожар произошел 3 августа в двухквартирном доме в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, пожар произошел в районе Байконыр.

«В частном двухквартирном жилом доме произошло загорание кровли на площади 90 кв.м. Пожарный столичного гарнизона командир отделения Ербол Ахметжанов из дома вынес один газовый баллон в безопасную зону. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается.

Ранее сообщалось о другом пожаре. В районе Туран города Шымкент на открытой автостоянке произошло загорание деревянного прицепа грузового автомобиля. Огонь перешел на стоящие возле него три автомобиля.

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