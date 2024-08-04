Российские войска заняли почти половину района высотных домов в Волчанске

С начала мая группировка «Север» активно продвигается в глубину обороны ВСУ в Харьковской области и освободила несколько населенных пунктов. Особенно ожесточенные бои развернулись в Волчанске. Как сообщал Алаудинов в середине июля, российским бойцам удалось взять под контроль первую линию высотных домов. Корреспондент РИА Новости передавал, что город за несколько месяцев боев практически разрушен.