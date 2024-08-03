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Пнул ребенка, угрожал ножом: мужчина жестоко избил жену и трехмесячную дочь в Шымкенте

Житель Шымкента жестоко избил жену и трехмесячную дочь. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе департамента полиции города.

Об инциденте в социальных сетях рассказала юрист, член Национального совета общественного доверия Айгуль Орынбек. Именно она помогла пострадавшей женщине добиться госпитализации. Женщина опубликовала видео с пострадавшими из больницы.

По словам юриста, 53-летний мужчина в ходе конфликта избил супругу, угрожал ей ножом, а затем пнул их трехмесячную дочь. Девочку госпитализировали и поместили в реанимацию. К тому времени у нее произошло кровоизлияние в мозг. В полиции Шымкента возбудили уголовное дело.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия», — заявили в ДП.