Пнул ребенка, угрожал ножом: мужчина жестоко избил жену и трехмесячную дочь в Шымкенте

По словам юриста, 53-летний мужчина в ходе конфликта избил супругу, угрожал ей ножом, а затем пнул их трехмесячную дочь. Девочку госпитализировали и поместили в реанимацию. К тому времени у нее произошло кровоизлияние в мозг. В полиции Шымкента возбудили уголовное дело.