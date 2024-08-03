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Легковушка прокатила на капоте пешехода, бежавшего на красный

По информации Госавтоинспекции мужчина, попавший под колеса легковушки, от госпитализации отказался.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 авг — Sputnik. ДТП с участием пешехода произошло на улице Казинца в Минске, сообщила в субботу пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации ГАИ, сегодня днем 46-летнего мужчину сбил 39-летний водитель автомобиля Audi. Отмечается, что пешеход пересекал проезжую часть по переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП, как свидетельствуют кадры, опубликованные ГАИ, у легковушки разбито лобовое стекло. Сам же пешеход после удара упал на проезжую часть.

«Пешеход после осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации отказался», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ГАИ напомнили, что пешеходам нужно переходить проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе только на разрешающий сигнал светофора, при этом убедившись, что транспортные средства остановились и уступают дорогу.

В темное время суток, как уточнили в ГАИ, пешеходам для привлечения внимания водителей нужно обозначать себя светоотражающими элементами.