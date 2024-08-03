Легковушка прокатила на капоте пешехода, бежавшего на красный

МИНСК, 3 авг — Sputnik. ДТП с участием пешехода произошло на улице Казинца в Минске, сообщила в субботу пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации ГАИ, сегодня днем 46-летнего мужчину сбил 39-летний водитель автомобиля Audi. Отмечается, что пешеход пересекал проезжую часть по переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП, как свидетельствуют кадры, опубликованные ГАИ, у легковушки разбито лобовое стекло. Сам же пешеход после удара упал на проезжую часть.
«Пешеход после осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации отказался», — уточнили в Госавтоинспекции.
В ГАИ напомнили, что пешеходам нужно переходить проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе только на разрешающий сигнал светофора, при этом убедившись, что транспортные средства остановились и уступают дорогу.
В темное время суток, как уточнили в ГАИ, пешеходам для привлечения внимания водителей нужно обозначать себя светоотражающими элементами.