В Верхнем Уфалее бывший полицейский совершил убийство

В ГУ МВД России по Челябинской области журналистам пояснили, что подозреваемый ранее действительно работал в полиции, но это было не менее восьми лет назад. Тогда он уволился по собственному желанию, а после, по информации 74.ру работал в следственном изоляторе Екатеринбурга.