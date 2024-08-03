В Верхнем Уфалее бывший полицейский совершил убийство

По информации информационного агентства, конфликт произошел во время распития спиртных напитков. Молодой человек умер на месте происшествия.
В ГУ МВД России по Челябинской области журналистам пояснили, что подозреваемый ранее действительно работал в полиции, но это было не менее восьми лет назад. Тогда он уволился по собственному желанию, а после, по информации 74.ру работал в следственном изоляторе Екатеринбурга.
Как сообщал «Московский комсомолец», правоохранительные органы начали розыск южноуральца, который пытался изнасиловать жительницу Магнитогорска на территории одного из СНТ. Женщина запомнила внешность и приметы нападавшего.