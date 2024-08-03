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В Верхнем Уфалее бывший полицейский совершил убийство

О том, что 50-летний экс-сотрудник правоохранительных органов Верхнего Уфалея выстрелил в голову 29-летнему товарищу, рассказывает URA.

Источник: РИА "Новости"

По информации информационного агентства, конфликт произошел во время распития спиртных напитков. Молодой человек умер на месте происшествия.

В ГУ МВД России по Челябинской области журналистам пояснили, что подозреваемый ранее действительно работал в полиции, но это было не менее восьми лет назад. Тогда он уволился по собственному желанию, а после, по информации 74.ру работал в следственном изоляторе Екатеринбурга.

Как сообщал «Московский комсомолец», правоохранительные органы начали розыск южноуральца, который пытался изнасиловать жительницу Магнитогорска на территории одного из СНТ. Женщина запомнила внешность и приметы нападавшего.