После ЧП в Нижнем Тагиле активизировались мошенники

«Никакой расчетный счет для сбора денежных средств для пострадавших не открыт. Просим не вестись на уловки мошенников!» — рассказали в мэрии, отметив, что пострадавшим и их родственникам оказывается вся необходимая помощь на региональном и муниципальном уровнях.