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После ЧП в Нижнем Тагиле активизировались мошенники

Администрация Нижнего Тагила предупредила об активизации мошенников после разрушения пятиэтажного дома в результате взрыва газа.

Источник: БЕЛТА

Они распространяют информацию о сборе средств для помощи пострадавшим.

«Никакой расчетный счет для сбора денежных средств для пострадавших не открыт. Просим не вестись на уловки мошенников!» — рассказали в мэрии, отметив, что пострадавшим и их родственникам оказывается вся необходимая помощь на региональном и муниципальном уровнях.

Официальные пункты сбора помощи пострадавшим открыты по следующим адресам: ул. Юности, 49, (гостиница «Спортивная-1»), ул. Окунева, 22, (администрация Дзержинского района), ул. Пархоменко, 37 (Городской Дворец молодежи), ул. Максарева, 11 (КЦСОН «Золотая осень»).

Также работает круглосуточная горячая линия. По вопросам, связанным с ЧП и помощью пострадавшим, можно звонить по номеру 8 (3435) 33−18−55.

1 августа в Нижнем Тагиле частично обрушился пятиэтажный дом по адресу ул. Сибирская, 81. В результате ЧП погибли 10 человек, среди них было пятеро детей.