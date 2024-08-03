Суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу Фургала

Фургал был признан виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии.
«В отношении Фургала, Карепова, Палея, Кадырова и других состоится заседание кассационной инстанции 23 августа в Первом кассационном суде в Саратове, мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что фигуранты будут участвовать в заседании по видео-конференц-связи.
В начале февраля прошлого года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.
Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на коллегию заседателей было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Однако Мособлсуд отказал в пересмотре, приговор вступил в законную силу, теперь его пересмотром займется кассация.
Кроме того, Бабушкинский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело в отношении Фургала о хищении активов «МСП Банка» в составе организованной группы.
На скамье подсудимых десять человек, в основном — сотрудники предприятий связанной, по данным следствия, с Фургалом группы «Торэкс». Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов.
Сам Фургал вину не признает.