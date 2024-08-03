Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в лагере под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 3 авг — РИА Новости. Ротавирус стал причиной массового отравления детей в лагере «Огонек» в Светлогорске под Калининградом, сообщает региональный Роспотребнадзор.
В детском лагере «Огонек» за медицинской помощью обратилось 32 ребенка в возрасте от 10 до 16 лет, из них госпитализированы пять.
«Управлением оперативно, с использованием экспресс-методик, получены результаты исследования клинического материала от заболевших детей и смывов с объектов окружающей среды. Установлено, что этиологическим агентом (то есть, патогеном, вызывающим инфекционный процесс) является ротавирус», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что заболевание протекает преимущественно в легкой форме. Состоянию детей ничего не угрожает.
«Управление продолжает противоэпидемические мероприятия в лагере “Огонёк”. Работа смены досрочно приостановлена. Дети забраны родителями. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация остаётся на контроле», — уточнили в ведомстве.
Ранее в субботу в Роспотребнадзор отметили, что установлены факты нарушения противоэпидемического режима. В частности, не приняты необходимые меры по изоляции и отстранению из коллектива первых заболевших, что могло способствовать распространению инфекции.
Принято решение о досрочном приостановлении смены в лагере «Огонек» с субботы.
Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале так же сообщил, что ситуация с массовой вспышкой острой кишечной инфекции в детском лагере «Огонёк» под контролем администрации Калининграда, Роспотребнадзора и министерства образования.