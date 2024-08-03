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Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в лагере под Калининградом

Роспотребнадзор: причиной отравления детей под Калининградом стал ротавирус.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 3 авг — РИА Новости. Ротавирус стал причиной массового отравления детей в лагере «Огонек» в Светлогорске под Калининградом, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В детском лагере «Огонек» за медицинской помощью обратилось 32 ребенка в возрасте от 10 до 16 лет, из них госпитализированы пять.

«Управлением оперативно, с использованием экспресс-методик, получены результаты исследования клинического материала от заболевших детей и смывов с объектов окружающей среды. Установлено, что этиологическим агентом (то есть, патогеном, вызывающим инфекционный процесс) является ротавирус», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что заболевание протекает преимущественно в легкой форме. Состоянию детей ничего не угрожает.

«Управление продолжает противоэпидемические мероприятия в лагере “Огонёк”. Работа смены досрочно приостановлена. Дети забраны родителями. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация остаётся на контроле», — уточнили в ведомстве.

Ранее в субботу в Роспотребнадзор отметили, что установлены факты нарушения противоэпидемического режима. В частности, не приняты необходимые меры по изоляции и отстранению из коллектива первых заболевших, что могло способствовать распространению инфекции.

Принято решение о досрочном приостановлении смены в лагере «Огонек» с субботы.

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале так же сообщил, что ситуация с массовой вспышкой острой кишечной инфекции в детском лагере «Огонёк» под контролем администрации Калининграда, Роспотребнадзора и министерства образования.