Пранкеру Эдварду Билу, носившему форму ДПС, грозит ампутация ноги

Отмечается, что проблемы с ногой у Била начались после падения с самоката, в результате чего он получил открытый перелом. Молодой человек смог восстановиться незадолго до истории с пранком, когда блогер оделся в форму «самокатного патруля». Однако выяснилось, что блогер вылечился не до конца. Неделю назад нога Била стала опухать на месте перелома. По его словам, медики в спецприемнике, куда его отправили после пранка на 14 суток, не оказали ему должной помощи.