Пранкеру Эдварду Билу, носившему форму ДПС, грозит ампутация ноги

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, у врачей по-прежнему нет полной уверенности в сохранении конечности.
«У блогера диагностировали системное поражение ткани. Она никак не может срастись после нескольких многочасовых операций. Проблемы с левой ногой начались у Била три месяца назад», — говорится в публикации.
Отмечается, что проблемы с ногой у Била начались после падения с самоката, в результате чего он получил открытый перелом. Молодой человек смог восстановиться незадолго до истории с пранком, когда блогер оделся в форму «самокатного патруля». Однако выяснилось, что блогер вылечился не до конца. Неделю назад нога Била стала опухать на месте перелома. По его словам, медики в спецприемнике, куда его отправили после пранка на 14 суток, не оказали ему должной помощи.
Эдвард Билл стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы. Блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.
20 июля Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста. Накануне пранкер надел полицейскую форму и написал на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Затем он ездил в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Позднее стало известно, что сотрудники полиции начали проверять действия блогера на законность. Впоследствии его снова арестовали на 14 суток.