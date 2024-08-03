В Подмосковье произошло ДТП с двумя грузовиками

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Два грузовика столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате одна из машин загорелась, оба водителя погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
ДТП произошло на 78-м км трассы Р-22 «Каспий» примерно в 15:55 мск. «По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной “Газель”, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, он загорелся. В результате ДТП водители обеих машин погибли», — сказали в пресс-службе.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.