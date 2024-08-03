В пробах воды из озера Чебакуль обнаружили холеру

Об этом сообщает URA.РУ со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Информационное агентство приводит цитату из письма ведомства, направленного на имя министра здравоохранения Челябинской области Татьяны Колчиной.
«В пробах воды из озера Чебакуль Кунашакского района Челябинской области
Всем, кто купался в озере и имеет подозрения на кишечную инфекцию, рекомендуют сдать анализы, ловить рыбу теперь здесь запрещено.
Как писал «МК-Челябинск», ранее в Управлении Роспотребнадзора сообщали о стабильной санитарно-эпидемиологической обстановке на Южном Урале. На потопленных территориях не было зафиксировано вспышек инфекционных заболеваний.