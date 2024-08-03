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В пробах воды из озера Чебакуль обнаружили холеру

Об этом сообщает URA.

Источник: pixabay

Об этом сообщает URA.РУ со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Информационное агентство приводит цитату из письма ведомства, направленного на имя министра здравоохранения Челябинской области Татьяны Колчиной.

«В пробах воды из озера Чебакуль Кунашакского района Челябинской области 02.08.2024 г. выделена культура V. Cholerea О139 нетоксигенная», — говорится в письме.

Всем, кто купался в озере и имеет подозрения на кишечную инфекцию, рекомендуют сдать анализы, ловить рыбу теперь здесь запрещено.

Как писал «МК-Челябинск», ранее в Управлении Роспотребнадзора сообщали о стабильной санитарно-эпидемиологической обстановке на Южном Урале. На потопленных территориях не было зафиксировано вспышек инфекционных заболеваний.