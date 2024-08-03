Бездомный похитил оставленный без присмотра на скамейке ноутбук и продал его за 50 рублей

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, фигурант в вечернее время проходил мимо жилого дома на ул. Я. Мавра. Возле одного из подъездов на лавочке он увидел сумку с ноутбуком и документами.
Поскольку поблизости никого не было, злоумышленник прихватил ее с собой. Переночевав на скамейке неподалеку, мужчина утром отправился на Западный рынок и продал технику случайному прохожему за 50 рублей, которые после потратил на покупку спиртного. Оказалось, владелец ноутбука ненадолго оставил свое имущество без присмотра, а когда спохватился — того на месте уже не было. Он самостоятельно нашел нечистого на руку гражданина, который сознался в краже, однако не смог внятно пояснить, куда сбыл технику.
Тогда потерпевший обратился в милицию, оценив причиненный ему ущерб в 1 020 рублей. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили очередное уголовное дело.
— Обвиняемый не имеет определенного места жительства, ранее шесть раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений, — прокомментировал заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун. — Ему предъявлено обвинение в повторном тайном похищении имущества (краже), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь. Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся, причиненный потерпевшему ущерб не возместил. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.