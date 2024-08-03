Бездомный похитил оставленный без присмотра на скамейке ноутбук и продал его за 50 рублей

Поскольку поблизости никого не было, злоумышленник прихватил ее с собой. Переночевав на скамейке неподалеку, мужчина утром отправился на Западный рынок и продал технику случайному прохожему за 50 рублей, которые после потратил на покупку спиртного. Оказалось, владелец ноутбука ненадолго оставил свое имущество без присмотра, а когда спохватился — того на месте уже не было. Он самостоятельно нашел нечистого на руку гражданина, который сознался в краже, однако не смог внятно пояснить, куда сбыл технику.