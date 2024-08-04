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В ДТП на платной трассе М-12 в Нижегородской области погибли два человека

Авария произошла 3 августа в Пильнинском районе.

3 августа на платной трассе М-12 в смертельном ДТП погибли два человека. Авария произошла в Пильнинском районе Нижегородской области — рядом с селом Красная Горка столкнулись автомобиль «Газель» и легковой автомобиль.

Как сообщают экстренные службы, сигнал об аварии поступил в районе 17 часов. На 587-м км трассы столкнулись легковушка и грузовик.

Причины и подробности произошедшего пока неизвестны.

Прибывшие на место медики констатировали смерть двух человек — 47-летнего мужчины и 35-летней женщины. Еще двое участников аварии получили серьезные травмы. В состоянии средней тяжести они доставлены в ЦРБ Сергача.

Движение на трассе в сторону Казани временно перекрыто, из-за чего образовалась пробка.