В ДТП на платной трассе М-12 в Нижегородской области погибли два человека

3 августа на платной трассе М-12 в смертельном ДТП погибли два человека. Авария произошла в Пильнинском районе Нижегородской области — рядом с селом Красная Горка столкнулись автомобиль «Газель» и легковой автомобиль.
Как сообщают экстренные службы, сигнал об аварии поступил в районе 17 часов. На 587-м км трассы столкнулись легковушка и грузовик.
Причины и подробности произошедшего пока неизвестны.
Прибывшие на место медики констатировали смерть двух человек — 47-летнего мужчины и 35-летней женщины. Еще двое участников аварии получили серьезные травмы. В состоянии средней тяжести они доставлены в ЦРБ Сергача.
Движение на трассе в сторону Казани временно перекрыто, из-за чего образовалась пробка.