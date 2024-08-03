Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском достигло 18 человек

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на трассе в Красноярском крае достигло восемнадцати человек, среди которых один ребенок, сообщает минздрав региона.
Ранее СУСК по региону сообщал, что ДТП произошло в субботу около 7.30 (03.30 мск). Водитель автобуса ехал со стороны посёлка Маганск в посёлок Береть, там он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 30 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних детей. Все пассажиры были туристами, они планировали совершить сплав по реке.
«В результате ДТП в Березовском районе 18 пострадавших были доставлены в Березовскую районную больницу для профилактического осмотра и оказания медицинской помощи. Среди них один ребенок. Четверо пассажиров от медицинского осмотра отказались, по результатам осмотра 14-ти человек трое были направлены для дополнительной консультации в краевую клиническую больницу Красноярска», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам осмотра в краевой больнице, пациентам не понадобилась экстренная помощь, их отпустили домой, где они будут наблюдаться у местных врачей. Также в минздраве уточняют, что с места ДТП на «скорой» были госпитализированы два человека, в том числе ребенок, их направили на амбулаторное наблюдение.