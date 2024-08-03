Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском достигло 18 человек

Ранее СУСК по региону сообщал, что ДТП произошло в субботу около 7.30 (03.30 мск). Водитель автобуса ехал со стороны посёлка Маганск в посёлок Береть, там он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 30 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних детей. Все пассажиры были туристами, они планировали совершить сплав по реке.