WSJ: Иран хочет жестко отомстить Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Хании

По предварительным данным, Хания был в комнате вместе со своим телохранителем. После взрыва его приближенные и работники гостевого дома, в том числе медики, бросились помогать пострадавшим. Врачи не смогли реанимировать чиновника, он погиб сразу же. Его телохранителю также не удалось помочь. В тот день в гостевом доме находились еще несколько высокопоставленных чиновников, но ни они, ни их комнаты не пострадали. Это говорит о том, что целью был Хания.