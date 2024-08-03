«Третьего августа около 19.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО около 19.00 мск уничтожили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.