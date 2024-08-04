Водитель в Колпино снес остановку и уехал, но полиция его нашла.

Как сообщает ГУ МВД региона, авария произошла ближе к пяти часам вечера у 58 дома по Тверской улице. В павильон врезалась «Киа», водитель предпочел не оставаться на месте ДТП и уехал. Позже его нашли и задержали, мужчине 44 года, он не пострадал.



Травмы получила 50-летняя женщина, ее увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.