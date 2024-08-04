Огромные клубы дыма над Финским заливом: Мощный пожар вспыхнул на заброшенном форте под Кронштадтом

Ближе к ночи 3 августа жители северных районов Петербурга заметили огромные клубы дыма, которые начали активно распространятся с Финского залива. Причиной для беспокойства оказался пожар, вспыхнувший на заброшенном историческом форте в окрестностях Кронштадта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.