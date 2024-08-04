Огромные клубы дыма над Финским заливом: Мощный пожар вспыхнул на заброшенном форте под Кронштадтом

Ближе к ночи 3 августа жители северных районов Петербурга заметили огромные клубы дыма, которые начали активно распространятся с Финского залива. Причиной для беспокойства оказался пожар, вспыхнувший на заброшенном историческом форте в окрестностях Кронштадта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
— Огонь охватил одноэтажную, бесхозную постройку — Пятый Северный форт. Горение зафиксировали на площади 10 квадратных метров, — рассказали в ведомстве.
Информация о пострадавших не поступала. Потушить пожар в Кронштадтском районе удалось не сразу, специалистам потребовался ровно один час. Пламя ликвидировали силами 10 спасателей с привлечением двух спецмашин.
Открытого горения на месте происшествия нет, но задымление все еще присутствует. Дым пока клубится в вечернем небе над Кронштадтским районом.
К слову, по информации из открытых источников, Пятый Северный форт начали строить еще в период Крымской войны. Сооружение является образцом каменно-земляной батареи середины XIX века и объектом культурного наследия.