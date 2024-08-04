Двое мужчин погибли, упав в выгребную яму в Алматинской области

Об этом сообщил Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК.
«В селе Иргели Карасайского района Алматинской области два парня упали в выгребную яму и погибли, задохнувшись ядовитыми газами. Оперативная группа РОСО извлекла тела и передала их полиции», — говорится в сообщении.
Спасатели предупредили об опасности спускаться в уличные туалеты или выгребные ямы.
«Это опасно для жизни из-за риска отравления ядовитыми газами и удушья. В случае необходимости обратитесь в службы спасения», — отмечается в сообщении.