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Двое мужчин погибли, упав в выгребную яму в Алматинской области

В Алматинской области 3 августа двое мужчин погибли, упав в выгребную яму, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сообщил Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК.

«В селе Иргели Карасайского района Алматинской области два парня упали в выгребную яму и погибли, задохнувшись ядовитыми газами. Оперативная группа РОСО извлекла тела и передала их полиции», — говорится в сообщении.

Спасатели предупредили об опасности спускаться в уличные туалеты или выгребные ямы.

«Это опасно для жизни из-за риска отравления ядовитыми газами и удушья. В случае необходимости обратитесь в службы спасения», — отмечается в сообщении.

несчастный случай